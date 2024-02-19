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Darcan ailesi çınarına ağlıyor

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Darcan ailesi çınarına ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Nergisli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Nergisli köyünün sevilen, sayılan ismi Havva Darcan bugün hayatını kaybetti.
Darcan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Nergisli Köy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Nergisli Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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