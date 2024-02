Near East Bank'tan şeker tadında bayram kredisi

Kolay ödeme seçeneğiyle bütçenizi rahatlatacak ve aylık %4,08’den başlayan faiz oranı, 36 ay kadar vade imkanı ile hazırlanan Bayram Kredisi, 1.000.000 TL’ye kadar kullandırım özelliği ile de ihtiyaçlara hızlı çözüm sunuyor. Kredi paketine son başvuru tarihi 9 Nisan 2024 olarak belirlendi

Near East Bank, artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi amacıyla, Ramazan Bayramına özel şeker tadında bir bayram kredisi kampanyası hazırladı.

Kolay ödeme seçeneğiyle bütçenizi rahatlatacak ve aylık %4,08’den başlayan faiz oranı, 36 ay kadar vade imkanı ile hazırlanan Bayram Kredisi, 1.000.000 TL’ye kadar kullandırım özelliği ile de ihtiyaçlara hızlı çözüm sunuyor. Kredi paketine son başvuru tarihi 9 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Bu yıl bayram kredisi kullanan müşterilere hediyeler ise çeşitlendirildi. Çekilişle otel konaklama, akşam yemeği, alışveriş hediye çeki ve her başvuru sahibine saglık sigortası hediyeleri kampanyaya dahil edildi.

Kredi kullananan müşteriler arasından 15 kişiye çekilişle Mimoza Beach Hotel, Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’de bayramın 1. ve 2. gecesi çift kişilik otel konaklama hediye edilecek. Kıbrıs’ın en güzel sahilinde Gazimağusa Yeniboğaziçi plajında bulunan Mimoza Beach Hotel’in eşsiz deniz manzarasına karşı huzurlu ve konforlu odalarında konaklayarak ve Girne’nin yükselen yıldızları Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’de ise şehrin modern yapısı ve tarihle içiçe huzurlu bir konaklama ve eşsiz lezzetler eşliğinde unutulmaz bir bayram tatili yaşayayabileceksiniz. Bu yıl konaklama ödülü dışında 5 çifte kebapseverlerin adresi The Kebap House’da akşam yemeği ve 5 kişiye 2000 TL değerinde alışveriş çeki hediyeleri de eklendi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, özel dönemler ve bayramlarda her türlü koşulda müşterilerin ihtiyaç duyduğu nakde finansal destek sunarak kredi arayışında özellikle ilk tercih olmaya devam etmek istediklerini belirterek;

“2024 de kredi kampanyalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, Ramazan Bayramı gibi özel bir dönem için, müşterilerimizin bayram öncesi her türlü ihtiyaçlarında kullanabilecekleri “Bayram Kredisi”kampanyamızı şubat ayı ile birlikte başlattık. Finansal açıdan müşterilerimizin yanında olurken ürüne dahil ettiğimiz hediyelerimizle de onları düşünen bir banka olduğumuzu da bilmelerini istedik. Finans ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek daha kolay, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmaya devam edeceğiz.” dedi. Lha