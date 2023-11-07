Cival, sevenlerini yasa boğdu

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf doğumlu olup uzun yıllardan beridir Mağusa’da yaşamını sürdüren DAÜ çalışanı Hasan Cival bugün vefat etti. Cival’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Cival’ın cenazesi yarın Mağusa’da Lala Maustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

