Cival, sevenlerini yasa boğdu

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf doğumlu olup uzun yıllardan beridir Mağusa’da yaşamını sürdüren DAÜ çalışanı Hasan Cival bugün vefat etti. Cival’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Cival’ın cenazesi yarın Mağusa’da Lala Maustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.