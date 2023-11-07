banner913
banner932
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
8 0
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
44 0
 
Pile’de yine gerginlik
Pile’de yine gerginlik
161 0
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
20 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
13 0
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
21 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
13 0
banner964

Cival, sevenlerini yasa boğdu

banner476

banner974
Cival, sevenlerini yasa boğdu
banner971
Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf doğumlu olup uzun yıllardan beridir Mağusa’da yaşamını sürdüren DAÜ çalışanı Hasan Cival bugün vefat etti. Cival’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Cival’ın cenazesi yarın Mağusa’da Lala Maustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.