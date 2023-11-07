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Tahıl dolu zararları ödendi

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Tahıl dolu zararları ödendi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tahıl ve yemlik baklagil dolu zararlarının ödendiğini açıkladı.

Tahıl ve yemlik baklagil üreticileri, tazminat ödemelerini yarından itibaren Kooperatif Merkez Bankası veya Köy Kooperatif Şirketlerinden alabilecek.
Bakanlık, 2022-2023 üretim yılı Mayıs ayında meydana gelen ve Yılmazköy, Denya, Türkeli, Mammari, Alayköy, Gürpınar, Turunçlu, Vadili, Paşaköy, İnönü, Akdoğan, Kalkanlı, Ulukışla, Kurudere, Aslanköy, Tuzla, Mormenekşe, Mutluyaka, Yeniboğaziçi’nde etkili olan dolu zararı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, dolu yağışından kaynaklı ürünleri zarar gören 262 üreticiye 18 bin dönüm alan için toplam 5.400.000,00 TL’lik 1. avans ödemesi yapıldı.
 
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