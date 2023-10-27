Cemmedo ailesi çınarını kaybetti

İskele bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele’nin köklü ailelerinden olan Cemmedo ailesinin çınarı Sittika Cemmedo bugün hayata gözlerini yumdu.

Cemmedo’nun cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.

