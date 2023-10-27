banner913
banner932
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
8 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
 
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
33 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
14 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
144 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
banner964

Hellim konusunda Cahitoğlu başkanlığında toplantı

banner476

banner974
Hellim konusunda Cahitoğlu başkanlığında toplantı
banner971
Hellim Koordinasyon Kurulu,  Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplandı.
Verilen bilgiye göre, Başbakanlık,  AB Koordinasyon Merkezi Evren Çavdır Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık,  AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları ve Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.
Hellim Koordinasyon Kurulu, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Rum kesiminin talebiyle hellimde değiştirilen küçükbaş süt oranını değerlendirdi.
Toplantıda Avrupa’ya hellim ihracat edilebilmesi için teknik ve siyasi anlamda yürütülen çalışmalar da ele alınırken, süt oranıyla ilgili değişiklikte menfaatlerin korunması için gerekli temasların kurulması kararı alındı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.