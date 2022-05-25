Çavuşoğlu ailesinin acı günü

Gönyeli sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin sevilen ve sayılan ailelerinden olan Çavuşoğlu ailesini ağabeyi Mustafa Çavuşoğlu hayata tutunamadı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un ağabeyi de olan Mustafa Çavuşoğlu 1965 doğumluydu.

Çavuşoğlu bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.

