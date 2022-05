Sizi hafızalara kazıyacak 5 afrodizyak etkili parfüm... Kokuların hafızamızda yer ettiği ve duyularımızı harekete geçirdiği bir gerçek. Özellikle kadınların kendilerini çekici hissetmesinde kullandıkları parfümlerin etkisi oldukça fazla.

Afrodizyak etkili parfüm nedir?

Peki ya kadınların kokularıyla erkekleri etki altına alabilmeleri mümkün müdür? Elbette mümkün! İşte burada devreyegiriyor. Genellikle baharatlı ve şekerli kokularda afrodizyak etkisi bulunur. Notalarında vanilya, yasemin, lavanta ve sandal ağacı içeren kadın parfümleri bu etkiyi yaratıyor diyebiliriz. Siz de kendinize uygun parfümü seçerek feminenliğinizi arttırıp, baş döndürebilirsiniz.

Kokuyla ilgili en eğlenceli şeylerden biri, kokunun arzuyu yönlendirme gücüdür. Peki ama arzu tam olarak nasıl kokar? Aromatik bir parfümün sadece bir damlası, kalbinizin ve vücudunuzun derinliklerinde kaçınılmaz, içgüdüsel bir reaksiyonu tetikleme yeteneğine sahiptir. Kokuyu bu kadar karmaşık yapan da tam olarak budur: İster ilk aşkınızın unutulmaz etkisi ya da çocukluk yıllarınıza ait bir hatıra olsun kokunun sizde uyandırdığı bu geri dönüşler, sizi hayatınızdaki bir ana geri götürür ve bu aromayla olan bağınızı ve o aromayla bağdaştırdığınız kişiyle olan bağınızı güçlendirir. Bilim insanları, kokunun hafıza ve duyguyla diğer insan duyularından daha güçlü bir bağlantısı olduğunu kanıtladılar. Koku, vücudun diğer bölgelerine bilgi gönderen ve duygu ve hafızayı hemen yorumlamaktan sorumlu olan amigdala ve hipokampusanın da yer aldığı beynin ön tarafından yönetilir. Koku şüphesiz öznel bir tercih olsa da hayvansal ve baharatlı notalara sahip kokular afrodizyak etkisine sahiptir. Fakat hayvansal kokular hayvanlardan türetilen miskler olmak zorunda değildir. Günümüzde birçok çiçek türü, profillerindeki doğal tanecikler nedeniyle hayvansal olarak kabul edilebilmektedirler. Bazı kokular yüzyıllardır afrodizyak etkileriyle bilinirler ve son zamanlardaki bilimsel çalışmalar da yüzyıllardır süregelen bu bilgiyi kanıtlamaktadır. Afrodizyak etkiye sahip kokulardan bazıları; yasemin, gül, vanilya, zencefil, amber, ginseng, safran, paçuli, sandal ağacı, meşe yosunu, şakayık, lavanta, inciçiçeği, tarçın, ylang ylang, labdanum, champaca ve nanedir.

Carolina Herrera – Good Girl Legere

Viktor & Rolf – Flowerbomb

Calvin Klein – Obsession Night

Versace – Crsytal Noir

Dolce Gabbana – The One

Carolina Herrera’nın Good Girl parfüm serisi ile ilgili her şey güven ve seksilik uyandırıyor. İyi-kötü, gece-gündüz gibi bütün tezatlıkları içinde barındıran Good Girl Legere, kadınsılığın yepyeni boyutlarını notalarında yakalamayı başarıyor. Kadının özgünlüğüne seslenen bu parfüm, orijinal Good Girl parfümündeki gurme çikolata alt notasına sahip olmasa da çiçek ve şekerin o tatlı sıcaklığıyla dolu. Cüretkar, dikkat çekici ve bir o kadar da güçlü yasemin kokusuyla Carolina Herrera Good Girl Legere, size olmak istediğiniz kadını olabilmeniz için cesaret veriyor.Afrodizyak etkili parfümlerin vazgeçilmezi olan yasemin, Flowerbomb’un notaları arasında bulunuyor. Yasemine eşlik eden zambak, Cattleya orkide ve frezya ile birlikte büyüleyici hale gelen bu parfüm erkekleri etkileyen kokular arasında önemli bir yere sahip.Listemizdeki diğer parfümlere göre daha uygun fiyatlı olan Obsession Night, oryantal ve tutkulu bir kokuya sahip. Üst notalarında bergamot, portakal ve melek otu bulunuyor. Gül ve yasemin kokularının etkisini arttırdığı bu parfüm ile karşı konulmaz bir cazibeye sahip olacaksınız.İmza kokunuz olacak kadar iddialı başka bir parfümle devam ediyoruz afrodizyak etkili kadın parfümleri listemize! Çarpıcı notalarıyla dikkat çeken Crystal Noir oryantal ve çiçeksi kokusuyla büyüleyici bir his bırakıyor. Kalp notalarında gardenya, şakayık ve portakal çiçeği bulunan bu parfüm ile erkekleri etkilememeniz neredeyse imkansız.Erkekleri etkileyen kokular içerisinde yerini alan, feminenliğinizi ortaya çıkaracak bir diğer koku ise hiç kuşkusuz The One. Tatlı beyaz şeftali, bergamot, mandalina notalarına beyaz zambak ve yasemin kokularının eşlik ettiği bu parfümle baş döndüreceksiniz!