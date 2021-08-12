Çatalköy Salih'ine ağlıyor

Çatalköy genç yaşta hayata gözlerini yuman Salih Yıldırım'a ağlıyor.

Çatalköy Belediyesi çalışanlarından olan ve bölgenin sevilen kişiliği olan bir çocuk babası Salih Yıldırrım dün gece hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın vefatı başta ailesi ve Çatalköy'de olmak üzere Girne bölgesinde büyük üzüntü yaratırken, cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedildi.

