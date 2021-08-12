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Gönyeli bir çınarını daha kaybetti

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Gönyeli bir çınarını daha kaybetti
Gönyeli'nin sevilen, sayılan isimlerinden Sermet Benli 11 Ağustos Çarşamba günü hayatını kaybetti. 
Cenazesi 12 Ağustos Perşembe (bugün) saat 11.00'de Gönyeli Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.
 
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