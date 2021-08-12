Gönyeli bir çınarını daha kaybetti

Gönyeli'nin sevilen, sayılan isimlerinden Sermet Benli 11 Ağustos Çarşamba günü hayatını kaybetti.
Cenazesi 12 Ağustos Perşembe (bugün) saat 11.00'de Gönyeli Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.