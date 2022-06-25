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Çatalköy, Hasan amcasına ağlıyor

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Çatalköy, Hasan amcasına ağlıyor
Girne Bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen simalarından olan değerli kişilik Hasan Dana bugün hayata gözlerini yumdu.
Dana yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çatalköy Kabristanlığı’nda defnedilecek.
 
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