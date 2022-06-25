banner762
banner815
Bez adamla evlenen kadın
Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu
63 0
"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı
31 0
 
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
27 0
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
14 0
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
57 0
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
19 0
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
29 0
banner797
banner854

Serbest Transfer yaşı ve hizmet yılı 1 yıl yükseldi

banner476

banner825
Serbest Transfer yaşı ve hizmet yılı 1 yıl yükseldi

Futbol Federasyonu'nun bugün gerçekleştirdiği genel kurulda iki öneri de kulüplerin oybirliğiyle kabul edildi.
Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisi ile genel kurul divanına 2 maddeden oluşan öneri sunuldu. Buna göre söz konusu maddelerde 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere KTFF Amatör Futbol Transfer ve Tescil Talimatı’nda yer alan serbest kalma yaşının 28’den 29’a yükseltilmesine, aralıksız 3 sezon aynı takımda hizmet süresinin ise aralıksız 4 sezon aynı takımda olması yönünde öneri sunuldu. Söz konusu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Lisansın serbest kalma süresi üç yıla çıkartıldı

Ayrıca yine Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisi ile KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nda yer alan bir futbolcunun iki yıl futbol oynamaması durumunda serbest kalma hakkının, üç yıl futbol oynamaması durumunda serbest kalma hakkı olarak değiştirilmesi önerisi sunuldu. Söz konusu öneri de oybirliği ile genel kurul tarafından kabul edildi.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Kulüp başkan ve temsilcileri söz alarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.