Serbest Transfer yaşı ve hizmet yılı 1 yıl yükseldi

Futbol Federasyonu'nun bugün gerçekleştirdiği genel kurulda iki öneri de kulüplerin oybirliğiyle kabul edildi.

Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisi ile genel kurul divanına 2 maddeden oluşan öneri sunuldu. Buna göre söz konusu maddelerde 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere KTFF Amatör Futbol Transfer ve Tescil Talimatı’nda yer alan serbest kalma yaşının 28’den 29’a yükseltilmesine, aralıksız 3 sezon aynı takımda hizmet süresinin ise aralıksız 4 sezon aynı takımda olması yönünde öneri sunuldu. Söz konusu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Lisansın serbest kalma süresi üç yıla çıkartıldı

Ayrıca yine Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisi ile KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nda yer alan bir futbolcunun iki yıl futbol oynamaması durumunda serbest kalma hakkının, üç yıl futbol oynamaması durumunda serbest kalma hakkı olarak değiştirilmesi önerisi sunuldu. Söz konusu öneri de oybirliği ile genel kurul tarafından kabul edildi.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Kulüp başkan ve temsilcileri söz alarak gündemdeki konuları değerlendirdi.