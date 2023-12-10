Çatalköy bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy'ün sevilen simalarından olan ve Çatalköy belediyesi eski çalışanlarından Mehmet Beyazlı hayata gözlerini yumdu.

Beyazlı'nın cenazesi Pazartesi günü (yarın) Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.