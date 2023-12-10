K.Kaymaklı harakiri yaptı

Süper Ligde alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada K.Kaymaklı konuk ettiği Pera L. Gençler Birliği’ne 4- 2 mağlup olarak düşme tehlikesini iyice hissetmeye başladı. Gençler Birliği’nde genç forvet Bülent Tur hat-trick yaparak galibiyette önemli paya sahip oldu

Stat:K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stad

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün, Cenk Özfuttu

K.Kaymaklı: Raif, Halil Turan, Gökhan, Billy, Arda, Rifat, Mehmet Kaygısız (73.Dk Yağış), Alpay (78.Dk Yaşar), Muhammed (73.Dk Hasan), Felix, Alp

L.Gençler Birliği: Hasan Hüseyin, Berk, Ali Moafi, Gabriel, Abdulaziz (59.Dk Ahmet), Peter (70.Dk Bartu), Osman, Galip, Eray, Bülent (86.Dk Arda Yatman), İsmet

Kırmızı kart:19.Dk Alp (K.Kaymaklı)

Goller: 57 ve 75.Dk Rifat (K.Kaymaklı) – 31,50 ve 67.Dk Bülent, 89.Dk Eray (Gençler Birliği)



Süper Ligin 12. Haftasında Küçük Kaymaklı, Larnaka Gençler Birliği’ni Şehit Hüseyin Ruso Stadında konuk etti. Maça her 2 takım da hızlı başlarken dakika 19’da Alp Gazi, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Küçük Kaymaklı 10 kişi kaldı.

31. Dakikada gelişen Larnaka Gençlerbirliği atağında ise Peter kafayla indirdiği topu Bülent Tur ağlara gönderdi. 0 – 1

Küçük Kaymaklı geriye düştükten sonra da pozisyonlar üretirken, Alpay ve Halil Turan ile pozisyonlardan yararlanamadı.

Yeniden toparlanan Gençler Birliği Eray ile etkili olurken, pozisyonlardan yararlanamadı. Uzatma anlarında da pozisyonlar üreten konuk ekipte Abdulaziz ve Eray kaleci Raif’i geçemediler.

İkinci devreye 2 takım da istekli başlarken, Kaymaklı’dan Gökhan’ın yararlanamadığı pozisyon sonrasında 50 dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bülent Tur’un plasesinde skor 0 – 2 oldu. 58. Dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında Rifat Hacıarifoğlu ceza sahası dışından sert şutla farkı 1’e indirdi. 1 – 2

67. Dakikada günün etkili ismi Eray’ın atağında ortayı iyi değerlendiren Bülent kafayla golü atıp, hat trick yaptı. 1 – 3

75. Dakikada Küçük Kaymaklı’da Rifat yapılan ortada topa dokunarak golü attı. 2 – 3

89. Dakikada Eray Vudalı, kaleciyi de çalımlayarak son sözü söyledi. 2 – 4

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan konuk Larnaka Gençlerbirliği 4 – 2 kazanarak 10 puana yükseldi. Küçük Kaymaklı ise aldığı mağlubiyetle 8 puanda kaldı.

