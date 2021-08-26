Çakal ailesinin acı günü

Gönyeli sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çakal ailesinin çınarı Erbay Çakal bu sabah hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan ve 74 yaşında hayata gözlerini yuman Erbay Çakal yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı’na defnedilecek.

