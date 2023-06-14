Çağanağa sevenlerini üzdü

Lapta bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çamlıbel sevilen isimlerinden birini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf'lı olup Çamlıbel'de ikamet eden Keziban Çağanağa bugün vefat etti.
Çağanağa’nın cenazesi yarın (15 Haziran Perşembe) Çamllıbel Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Çamlıbel Kabristanlığına defnedilecek.
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