UKÜ’de Covid-19 ve olası pandemiler tartışılacak

UKÜ, Türkiye'deki aşı çalışmalarına öncülük eden görev gücünün kilit üyelerinden Prof. Dr. İhsan Gürsel’i ağırlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) tarafından 21 Haziran Çarşamba günü “Covid 19’dan Aldığımız Dersler: İlerideki Pandemi Beklentisi” hakkında etkinlik düzenleniyor.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte, İzmir Biyotip ve Genom (IBG) Merkezi Direktörü Prof. Dr. İhsan Gürsel konuşmacı olarak yer alacak.

UKÜ BRC Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Covid-19’un başlangıcından bu yana 767 milyondan fazla insanı etkilediğini ve bunların 7 milyonun öldüğünü anımsatarak, “Başarılı ve inanılmaz derecede hızlı geliştirilen birkaç aşı olmasaydı ölüm oranı çok daha yüksek olabilirdi. Bu yılın başlarında, Covid-19'un artık insan sağlığı için bir tehdit olmadığı duyuruldu ancak ‘Uzun Covid’ sorun olmaya devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Böylesi bir başarının çalışkan bilim adamlarının çabaları ve bilimsel araştırmalara yapılan finansal yatırımlarla mümkün olduğunu kaydeden Camgöz, “Stratejinin bir kısmı tamamen yeni bir yaklaşımdan oluşuyor. Yani Covid-19 proteininin temel bir bileşeninin moleküler (mRNA) doğasına dayalı aşılar” açıklamasında bulundu.

Camgöz, Prof. Dr. Gürsel’in Türkiye'de aşı çalışmalarına öncülük eden görev gücünün kilit üyelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, etkinlikte Covid-19 pandemisinden ne gibi dersler çıkarıldığını ana hatlarıyla anlatacağının altını çizdi.

Öncelikli olarak kişilerin farkındalık ihtiyacı, ulusal ve uluslararası koordinasyon, bilimsel araştırma, hastanelerde kullanılan koruyucu giysiler ve halka verilen tavsiyelerin önemine dikkat çekileceğini aktaran Camgöz, ayrıca sosyal mesafeyi korumak, iyi havalandırılmış bir alanda bulunmak, el yıkamak, maske takmak, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gibi ikincil konuların da aktarılacağını vurguladı.

Camgöz, gelecekte daha fazla pandeminin meydana gelmesinin beklendiğini dil getirerek, “1940'tan 2000'e kadar geçen süreçte her yıl ortaya çıkan salgınların oranında önemli bir artış yaşandı. Son derece saygın bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences of USA'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada yeni bir pandemi yaşama olasılığının yüksek olduğu öngörüldü” şeklinde konuştu.

Tüm bu gelişmeler nedeniyle herkesin farkındalığının yüksek olması gerektiğine dikkat çeken Camgöz, “kendimiz yanı sıra çevremizi korumamız da gerekiyor” dedi.