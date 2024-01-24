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Vicdani retçi cezaevine gönderildi

Seferberliğe gitmeyi reddeden vicdani retçi Mustafa Hürben, polis tarafından tutuklandı ve 3 günlüğüne cezaevine gönderildi

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Vicdani retçi cezaevine gönderildi
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Seferberliğe gitmeyi reddederek vicdani reddini açıklayan ve Askeri Mahkeme'de yargılanarak 5 gün içinde 800 TL para cezası ödemesi kararlaştırılan vicdani retçi Mustafa Hürben, parayı yatırmadı ve dün cezaevine gönderildi. 
Hürben, seferberliğe gitmeyi reddederek Askeri Mahkemeye çıkarılmış, 800 TL para ödemesi ya da 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
Tutuklanmayı Cumhuriyet Meclisi önünde bekleyen Hürben'e CTP Genel Başkanı Tufan ErhürmanCTP milletvekilleri ve birçok aktivist destek verdi.
Hürben'i hapse uğurlamak üzere dün çok sayıda barış aktivisti Meclis önünde Hürben'in yanında oldu.
 
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