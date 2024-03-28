Boltaşlı, İsmail abisine ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden olan Boltaşlı köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Boltaşlı köyü sakinlerinden olan ve çevresinde sevilen biri isim olan İsmail Paşa dün yaşamını yitirdi.

Paşa'nın cenazesi bugün, Boltaşlı Cami'sinde kılınan öğle namazına müteakip, Boltaşlı Köyü Kabristanlığı'na defnedildi.

