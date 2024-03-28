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İBT’nin yeni oyunu "Tehlikeli Saplantı" seyirciyle buluştu

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İBT’nin yeni oyunu "Tehlikeli Saplantı" seyirciyle buluştu
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skele Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında dün gece İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) yeni oyunu "Tehlikeli Saplantı " sahnelendi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda İskele Belediyesi 2’nci Tiyatro Günleri’nin de açılış oyunu olan ‘Tehlikeli Saplantı’yı N. J. Crisp kaleme aldı, İBT Yönetmeni Sami Yakar yönetti. Bilen Kılıç, Mehmet Külçer ve Burkay Mehmet Uzun’un aynı sahneyi paylaştığı oyunun perde arkasında ise Ceren Boyacı suflörlük, Tuğçe Şiranlı ses-ışık ve efekt sorumluluğu, Yalçın Arıcı dekor tasarımcısı, Ebru Kırmızı afiş tasarımcısı görevlerini üstlendi.
Açıklamaya göre 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günlerinde toplam 10 oyun ve bir söyleşi, İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşacak.
 
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