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Bolçocuk sevenlerini üzdü

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Bolçocuk sevenlerini üzdü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden Erdal Bolçocuk dün hayata gözlerini yumdu.
Bolçocuk'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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