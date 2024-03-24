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KKTC Gençler Satranç Şampiyonu Yıldırım oldu

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KKTC Gençler Satranç Şampiyonu Yıldırım oldu
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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2024 KKTC GENÇLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI 8-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan hamleler sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Şampiyon : KEMAL YILDIRIM
2. AHMET PAŞA
3. ⁠İSMAİL EREN MİDEM
4. ⁠TUĞRA İSTİLLOZLU
5. ⁠TAMAY İRFANOĞLU
EN İYİ KADIN SPORCU- EYLÜL GÜNEŞ
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