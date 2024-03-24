KKTC Gençler Satranç Şampiyonu Yıldırım oldu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2024 KKTC GENÇLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI 8-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan hamleler sonucunda ödüller sahiplerini buldu.
Şampiyon : KEMAL YILDIRIM
2. AHMET PAŞA
3. İSMAİL EREN MİDEM
4. TUĞRA İSTİLLOZLU
5. TAMAY İRFANOĞLU
EN İYİ KADIN SPORCU- EYLÜL GÜNEŞ
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