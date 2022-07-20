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Bir TMT'ci daha sonsuzluğa yürüdü

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Bir TMT'ci daha sonsuzluğa yürüdü
Aslen Larnaka sakini olan ve zor yıllarda gerek TMT saflarında ve gerekse Mücahit saflarında Ulusal Davamıza büyük katkıları olmuş değerli kişilik Fethi Günalp hayatını kaybetti.
TMT Mücahitler Derneği üyesi olan Fethi Günalp yarın Gazimağuısa Kabrstanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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