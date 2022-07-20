20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na 20. kez katıldı

Türkiye’nin Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinde gazetecilik ve sporcu olarak görev yapan Erol Dolu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na 20. Kez katılmanın gururunu yaşıyor.
Dolu, koşuda Masterler Bölümünde yürüyüş dalında birincilik aldı.
Erol Dolu gazetemize yaptığı açıklamada “20 Temmuz Kıbrıs Barış Garekatı dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’nda bu yıl 20. kez geldim. Bu koşu Kuzey Kıbrıs sporu açısından çok anlamlı bir spor olayıdır” dedi.
Kendisinin ayni zamanda bir gazeteci olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs davasıyla ilgili ayrı bir duyarlılığı olduğunu sözlerine ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.