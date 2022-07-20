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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na 20. kez katıldı

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Türkiye’den gazeteci ve sporcu Erol Dolu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na bu yıl 20. Kez katılırken, Masterler Yürüyüş Dalında birinci oldu

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na 20. kez katıldı
Türkiye’nin Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinde gazetecilik ve sporcu olarak görev yapan Erol Dolu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na 20. Kez katılmanın gururunu yaşıyor.
Dolu, koşuda Masterler Bölümünde yürüyüş dalında birincilik aldı.
Erol Dolu gazetemize yaptığı açıklamada “20 Temmuz Kıbrıs Barış Garekatı dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’nda bu yıl 20. kez geldim. Bu koşu Kuzey Kıbrıs sporu açısından çok anlamlı bir spor olayıdır” dedi.
Kendisinin ayni zamanda bir gazeteci olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs davasıyla ilgili ayrı bir duyarlılığı olduğunu sözlerine ekledi.
 
 
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