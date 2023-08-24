Bir mukavemetçiyi daha kaybettik

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde yer alan önemli subaylardan biri daha vefat etti.

İlk Kıbrıs ordusu komutanlarından, TMT'nin kurucularından, ilk mücahit komutanlarından, silah taşırken Rumlar tarafından yakalanıp hapse mahkum edilen silah taşıyıcılarından, emekli yüzbaşı Ergül Uysal bugün vefat etti.

Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve iyi eğitimli subaylarından biri olan Ergül Uysal’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.

Uysal’ın cenazesinin yarın askeri törenle defnedileceği bildirildi.





