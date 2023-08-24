banner913
banner932
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
57 0
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
16 0
 
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
17 0
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
16 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
16 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
40 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
19 0
banner964

Bir mukavemetçiyi daha kaybettik

banner476

banner825
Bir mukavemetçiyi daha kaybettik
banner971
Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde yer alan önemli subaylardan biri daha vefat etti.
İlk Kıbrıs ordusu komutanlarından, TMT'nin kurucularından, ilk mücahit komutanlarından, silah taşırken Rumlar tarafından yakalanıp hapse mahkum edilen silah taşıyıcılarından, emekli yüzbaşı Ergül Uysal bugün vefat etti.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve iyi eğitimli subaylarından biri olan Ergül Uysal’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.
Uysal’ın cenazesinin yarın askeri törenle defnedileceği bildirildi.


 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.