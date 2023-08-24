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Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz geriliyor

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Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz geriliyor
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından döviz kurlarında gerileme yaşandı.
KKTC’de serbest piyasada saat 16.00 itibarıyla 27.50 liradan alınan Euro, 29.20 liradan satılıyor. 32.00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34.10 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 25.50 liradan alınıp, 27.00 liradan satılıyor.

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