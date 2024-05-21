Bir Baflıyı daha kaybettik

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Yeroşibu köyü doğumlu olan ve uzun yıllardan beridir Karaoğlanoğlu’nda yaşamını sürdüren Mahmut Ersin dün vefat etti.

Ersin’in cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedildi.

