Hayvancılar, eylemlerinin boyutunun değişeceği uyarısında bulundu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları, yarın, eylem boyutunun daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve bazı parti vekilleri eylem yerine gelerek destek verdi.

Naimoğuları, bugün 15:00 sıralarında Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, bugün tutuklanan 6 eylemciden ikisinin serbest bırakıldığını, bunun karşılığında da bugün Başbakanlık binasının çevre duvarlarına zarar verilmeyeceği sözünü verdiğini kaydetti.

Bugün eylem esnasında Başbakanlık bahçe kapısı kırılmıştı.

Mustafa Naimoğulları, Polisle yaptığı görüşmede “Yarın bu olayların daha farklı boyutlara çıkacağını da izah ettim” dedi.

Polisin kendisine tutuklanan diğer dört kişinin de bu akşam, eylemciler dağıldıktan sonra serbest bırakılacağını izah ettiğini kaydeden Naimoğulları, “Bizim derdimiz, yarın yine geleceğiz ama gelirken de daha güçlü geleceğiz, bu iş yarın çok daha farklı boyutlara çıkabilir” dedi.

-Kasaplar da restorancılar da karşı

Naimoğulları, Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği temsilcilerinin de eylem yerine geldiğini ve et ithalatına onların da karşı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un eylem yerine gelip eylemcilerle görüşmemesinin nedeni ile ilgili Naimoğulları, Bakan'ın utandığını savunarak, “Yanlış yaptığı için utanıyor, bu insanlar daha önce başkanlık yaptığı birliğin üyeleridir” dedi.

Naimoğulları, Hükümet zihniyetinin üreticiyi batırmak olduğunu, Koop-Süt’ün batmak üzere olduğunu öne sürdü.

Et ithalatı kararına da değinen Naimoğulları, 20 tonun çok küçük bir miktar olduğunu, esas endişe ettiklerinin zihniyet olduğunu, zihniyetin hayvancıyı nere götüreceğinin belli olmadığını ifade etti.

-Elimizde kayıtlar var

Naimoğulları, “Kapalı kapılar arkasında bu 20 ton birkaç kişiye verilecek. Kimin cebine gidecek. Kimlerin buraya geldiğini biliyorum. Kimlerle görüşüldüğünü de biliyorum. Bizde ses kayıtları vardır... Bu etin kimlere verileceği… Ses kayıtları vardır. Günün sonunda bunları da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

-Erhürman,

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aylardır Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği'nin et ithalatını savunduğu şeklinde lanse edildiğini, bugün hayvancı ve kasabın yanında restorancının da et ithalatına karşı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Erhürman, “Dünden beri bu arkadaşlar burada ve hala daha bir diyalog ortamı kurulmuyor?” dedi. Erhürman, bu nedenle eylemde sinirlerin gerilmesinin ve polisle karşı karşıya kalınmasının beklendik bir durum olduğunu belirtti.



Restorancı, kasap ve hayvancı birliklerinin sorunları görüşmek için bir araya gelebildiğini ancak Hükümetin bu diyalogdan yararlanma niyetini göstermediğini kaydeden Erhürman, “Üçü burada ve onlarla diyalog fırsatını değerlendirmiyorsunuz…” dedi.

Aylık Et tüketiminin 600 ton olduğunu Hükümetin de bir aylığına 20 ton et ithalatı için karar aldığını ifade eden Erhürman, “Bu hiçbir sorunu çözmeyecek” dedi. Bu kararın sadece bazı sektörleri zarara sokacağını kaydeden Tufan Erhürman, “Eylem toplumsal bir eyleme dönmüş durumdadır” dedi.

-Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Birliğin eylemine toplum olarak destek olmak gerektiğini, hükümetin eylemin sonlanması için doğru adımları atması gerektiğini, esas yanlışın devlet politikasının olmaması olduğunu kaydetti.

Et ve süte olan arz ve talebin doğru hesaplanamamasından dolayı pahalılığın geldiğini kaydeden Çeler, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için tedbir alınması gerektiğini ifade etti.