Bilen ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın sevilen simalarından olan Bilen ailesinin çınarı Pembe Bilen dün hayata gözlerini yumdu.
Pembe Bilen’in cenazesi, yarın Gazimağusa Mezarlığı’nda saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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