Devletten yardım alanların aylıklarına yüzde 33,32 zam

Bakanlar Kurulu, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortasından gelir; Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından aylık alanlara, 1 Temmuz’dan itibaren, yüzde 33.32 artış verilmesine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre; malullük ve yaşlılık sigortasından, ölüm sigortasından ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından aylık alanlara, Temmuz’dan itibaren, yüzde 33.32 artış yapılacak.
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