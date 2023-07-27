Devletten yardım alanların aylıklarına yüzde 33,32 zam

İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara yüzde 33.32 oranında artış yapıldı

Bakanlar Kurulu, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortasından gelir; Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından aylık alanlara, 1 Temmuz’dan itibaren, yüzde 33.32 artış verilmesine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; malullük ve yaşlılık sigortasından, ölüm sigortasından ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından aylık alanlara, Temmuz’dan itibaren, yüzde 33.32 artış yapılacak.



