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Bilal Baytaş vefat etti

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Aslen Karamanlı olup Mağusa’da yaşayan 64 yaşındaki Bilal Baytaş vefat etti.

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Bilal Baytaş vefat etti
 
Gazimağusa’da önceki akşam saat 21.00 sıralarında, 64 yaşındaki Bilal Baytaş kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan, yine geçtiğimiz hafta perşembe günü, Tatlısu’da bulunan ikametgahında çıkan yangın sonucu yatak odasında ölü olarak bulunan ev sakini 53 yaşındaki Rose Marie Bastow (K-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu tespit edildi.
 
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