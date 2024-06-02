Bekçi kalbine yenildi

İskele’de kaldığı evde aniden rahatızlanan Mehmet Cemil Bekçi (E-53) hastanede yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, dün sabah 08.00 sıralarında rahatsızlanan Bekçi, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

