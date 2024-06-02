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Trafik denetimlerinde 356 sürücü rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 356 sürücü rapor edildi
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KKTC genelinde dün trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu çeşitli trafik suçlarından dolayı 356 araç sürücüsü rapor edildi.
Denetimlerde ayrıca 1 sürücü tutuklandı 53 araç trafikten men edildi.
Polis açıklamasına göre, raporların 132’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si trafik ışıklarına uymamak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 80’i diğer trafik suçlarından oluştu.
 
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