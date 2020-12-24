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Bayraktar kurtarılamadı

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Lefkoşa’da inşaattan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar yaşamını yitirdi

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Bayraktar kurtarılamadı

 
Lefkoşa’da önceki gün Ayvalık Sokak üzerinde bulunan inşaattan düşerek ağır yaralanan Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, dün saat 09:45’de yaşamını yitirdi. 
Bayraktar, 21 Aralık tarihinde, Lefkoşa’da devam eden bir inşaatın 2'nci katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yaptığı sırada, dengesini kaybederek düşmüştü. Yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşen Bayraktar ağır yaralanmıştı.
 
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