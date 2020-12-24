5 yerel vaka daha

Ülkede 5’i yerel 7 vaka daha görüldü. Akdoğan’da vaka sayısı 7’ye yükseldi. LTL’de bir öğrencinin testi pozitif çıktı. Girne 23 Nisan İlkokulu’nda iki öğrencinin babasında Korona virüs tespit edildi



KKTC'de 7 yeni pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Öte yandan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan’da tespit edilen vaka sayısının 7’ye ulaştığını duyurdu.

Pozitif vakaların ve temaslıların otellere yerleştirildiğini belirten Latif, hastalara acil şifa diledi.



LEFKOŞA TÜRK LİSESİ'NDE 11. SINIF ÖĞRENCİ POZİTİF

Lefkoşa Türk Lisesi'nde 11. sınıf bir öğrencinin testi pozitif çıktı. Öğrenci 5 gündür okula gitmiyordu.

Lefkoşa Türk Lisesi'nde yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle 5 gündür okula gitmeyen 11. Sınıf öğrencinin PCR test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Okul yönetimine verilen bilgi sonrası dün sabah itibarı ile Sağlık Bakanlığı tarafından okulda genel PCR test yapıldı.



23 NİSAN İLKOKULUNDA İKİ ÖĞRENCİNİN BABASINDA KORONAVİRÜS

Öte yandan Girne 23 Nisan İlkokulunda öğrenim gören iki öğrencinin babasında Koronavirüs tespit edildi. Temaslı oldukları için öğrenciler okula gitmezken, PCR test sonuçları negatif çıktı.

