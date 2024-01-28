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Baykurt ailesi yasta

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Baykurt ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ulusal Birlik Partisine uzun yıllar emek vermiş, ilkeli duruşu, disiplini ve güler yüzüyle sevilen, sayılan kişilik Hasan Baykurt vefat etti.
Baykurt'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi, yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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