İş Kadınları Derneği'nde yeni başkan Bilen Sayılı Bozkırlı

İş Kadınları Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu, İş Kadınları Derneği Köşkünde gerçekleşti.

Divan başkanlığını derneğin Kurucu Başkanı Şenay Ekingen, Divan sekreterliklerini Didem Erel ve Deniz Şerifoğlu'nun yaptığı genel kurulda başkanlığa tek aday Bilen Sayılı Bozkırlı seçildi.

Bozkırlı, görevi önceki dönem başkanı Fatma Özok'tan devraldı.

İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu ise; Akıle Rüstem, Aslı Özgüç, Aslıhan Taylan, Cemile Kocareis, Damla Fehmi Sertbay, Direnç Civa Akgün, Elif Özerman, Hatice Özalp, Müge Ergüden ve Suna Erensu’dan oluştu.

Disiplin Kurulu’nda Işın Ramadan Cemil, Fatma Özok, Semral Erel; Denetleme Kurulu’nda Seray Gürün, Şansel Soyel, Göksel Düzgün yer aldı.



