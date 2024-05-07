Bayandursun ailesi çınarına ağlıyor

Çatalköy bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Tirmenli olup bir süreden beridir Çatalköy’da yaşamını sürdüren Latife Bayandursun (Öztürk) yaşamını yitirdi.
Bayandursun'un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Tirmen Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra Tirmen Mezarlığı'na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.