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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü park halindeki araca çarptı

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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü park halindeki araca çarptı
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Gazimağusa’da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü ve ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DAÜ kampüsündeki hastane yolunda saat 01.00 sıralarında Seren Pekgüzel (K-28), 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UD 529 plakalı araçla güney istikametine seyrettiği sırada Egem Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında park halinde bulunan RA 642 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.  
Kaza sonucu yaralanan olmadı. UD 529 plakalı araç sürücüsü Seren Pekgüzel, alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından tutuklandı.
 
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