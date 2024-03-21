Basri ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Medya sektörünün bilinen yüzleri Aysu ve Sevim Basri’nin anneleri Şifa Basri bugün hayata gözlerini yumdu.

Basri’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

