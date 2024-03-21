banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
1 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
3 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
4 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
20 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
26 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
13 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
22 0
banner1012

Tüketiciler Derneği'nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e 2 ödül...

banner1020

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tüketiciler Derneği tarafından, “Dijital Sosyal Sorumlulukta Öncü” ve “Dijital Kanal Hizmetlerinde Lider” ödüllerine layık görüldü

banner974
Tüketiciler Derneği'nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e 2 ödül...
banner971
Tüketiciler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği tüketici haklarını koruma ve tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı etkinlikte tüketici haklarını destekleyen ve koruyan kurumlara ödül takdimi gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Devlet Planlama Örgütü Eski Başkanı Canev Oktay, “Tüketici Hakları ve Ürün Güvenliği”, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ise “Piyasada Fahiş Fiyat, Ürün ve Gıda Güvenliği” başlıklarında konferanslar gerçekleştirdi. Konferansların ardından ödül töreni yapıldı.

Ülkemizde dijitalleşmede ve sosyal sorumlulukta öncü şirket Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tüketiciler Derneği tarafından “Dijital Sosyal Sorumlulukta Öncü” ve “Dijital Kanal Hizmetlerinde Lider” ödüllerini almaya layık görüldü.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından takdim edilen ödülleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ile Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan aldı.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.