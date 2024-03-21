Tüketiciler Derneği'nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e 2 ödül...

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tüketiciler Derneği tarafından, “Dijital Sosyal Sorumlulukta Öncü” ve “Dijital Kanal Hizmetlerinde Lider” ödüllerine layık görüldü

Tüketiciler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği tüketici haklarını koruma ve tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı etkinlikte tüketici haklarını destekleyen ve koruyan kurumlara ödül takdimi gerçekleştirildi.Etkinlikte, Devlet Planlama Örgütü Eski Başkanı Canev Oktay, “Tüketici Hakları ve Ürün Güvenliği”, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ise “Piyasada Fahiş Fiyat, Ürün ve Gıda Güvenliği” başlıklarında konferanslar gerçekleştirdi. Konferansların ardından ödül töreni yapıldı.Ülkemizde dijitalleşmede ve sosyal sorumlulukta öncü şirket Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tüketiciler Derneği tarafından “Dijital Sosyal Sorumlulukta Öncü” ve “Dijital Kanal Hizmetlerinde Lider” ödüllerini almaya layık görüldü.Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından takdim edilen ödülleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ile Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan aldı.