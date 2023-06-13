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Bardak ailesinin acı günü

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Bardak ailesinin acı günü
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Lefkoşa’nın sevilen sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini Bardak ailesinin çınarı Zerin Bardak bugün hayata gözlerini yumdu.
87 yaşında hayatını kaybeden Zerin Bardak’ın cenazesi yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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