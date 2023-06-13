Kıbrıs artık Bodrum ve Ordu – Giresun’a daha yakın!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli hava yolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, 14 Haziran’da Ercan’dan Bodrum ve Ordu – Giresun’a direkt uçuşlarını başlatıyor

KKTC ve Türkiye arasında bir hava köprüsü kurmayı hedefleyen Fly Kıbrıs Hava Yolları, uçuşlarına 16 Nisan’da start verdi. Kısa sürede yeni destinasyonlarla uçuş noktalarını artıran Fly Kıbrıs, 14 Haziran itibariyle Bodrum ve Ordu – Giresun’a da direkt uçuşlara başlıyor.



İki gözde turizm destinasyonuna direkt ve tarifeli gerçekleşecek uçuşlar, sezon boyunca Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak.



Daha önce Ordu – Giresun uçuşlarını Ordu’da bir lansmanla tanıtan Fly Kıbrıs, Bodrum uçuşlarını da ilk uçuşun gerçekleştiği 14 Haziran günü Bodrum’da düzenlenecek bir lansmanla tanıtacak.



Fly Kıbrıs’ın ilk Bodrum uçuşuna KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, KKTC Üniversiteler Birliği Başkanı Selman Aslanbaş, Fly Kıbrıs kurucu ortakları Rauf Denktaş, Nusret Polat, Mehmet Yücel, turizmciler ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet katılacak.



İlk uçuşun ardından Bodrum Doria Otel’de düzenlenecek lansmanda KKTC heyeti; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, turizmciler ve basın mensuplarıyla biraraya gelecek.

