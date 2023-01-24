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Bahçeli Zelife ablasına ağlıyor

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Bahçeli Zelife ablasına ağlıyor
Girne bölgesinin şirin köylerinden Bahçeli sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bahçeli köyünün büyük ailelerinden Şengün ailesinin çınarı Hacı Zelife Şengün bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Hacı Zelife Şengün bugün Bahçeli Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Bahçeli Kabristanlığı'na defnedilecek.
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