Güney Kıbrıs genel greve hazırlanıyor

Habere göre genel grev Perşembe günü saat 12.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

ESK’dan çağrı

Haravgi gazetesi ise Rum Gazeteciler Birliği’nin (ESK) ise tüm gazetecilerin, perşembe günü üç saatlik eylem sırasında herhangi bir

Habere göre ESK, gazetecilerin eylem saatinde ancak eylemle ilgili haber yapabileceğini de belirtti.