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Bahçeli, bir çınarını daha kaybetti

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Bahçeli, bir çınarını daha kaybetti
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Esentepe bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Bahçeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bahçeli köyü sakinlerinden Koyu ailesinin çınarı olan Fatma Koyu dün akşam saatlerinde vefat etti.
Koyunun vefatı başta ilesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Bahçeli köyünde kılınacak öğle namazına miteakip Bahçeli Mezarlığı'na defnedilecek.
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