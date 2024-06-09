Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi

BTM 2. 7. Grup’ta ilk 4 hafta sonunda namağlup ve puan kayıpsız olarak lider olan Yarköy konuk ettiği Ergazi’ye 5 – 3 mağlup olarak hem yenilmezliğini kaybetti hem de liderliğini Ergazi’ye kaptırdı

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 7.Grup 5. Hafta karşılaşmalarından olan Sun Republic Yarköy ile Ergazi arasındaki mücadelesinin galibi konuk Ergazi oldu.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serkan Özdenkçi’nin yaptığı karşılaşmayı 5 – 3’lük farklı skorla kazanan Ergazi Yarköy’ün 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Ergazi takımı 16. dakikada Mustafa Öğdü, 26. dakikada ise Hasan Emre’nin golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.

İkinci devreye de iyi başlayan Ergazi takımı 53. dakikada Ersin’in ayağından bulduğu güzel golle skoru 3 – 0 yaptı.

Yarköy takımı 68. dakikada Ayhan’ın golüyle skoru 1 – 3 yapmasına karşın 71. dakikada Ahmet’in kafa golü ve 87. dakikada Hasan Emre’nin golleriyle Ergazi skoru 1 – 5 yaptı.

Yarköy takımından Cemal Sevin ve Kadir Ceyhan’ın uzatma anlarındaki kafa golleriyle maçın skoru 3 – 5 olarak belirlendi.

Bu sonuçla Yarköy gruptaki ilk mağlubiyetini alırken, Ergazi takımı liderliğe yükselmiş oldu.

