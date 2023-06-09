Ayhun ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden İskan Dairesi eski müdürlerinden Talay Ayhun bugün vefat etti.

Ayhun’un cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

