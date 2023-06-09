Vedat Kaner Easy League başlıyor

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda düzenlenen basketbol Easy League 15 Haziran’da başlayacak ve 8 hafta sürecek

Çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek insan hayatına dokunma hedefi ve amacıyla 1997 yılında kurulan ve faaliyetlerini bu yönde sürdüren Vedat Kaner Vakfı, Basketbol Federasyonu ile bir araya gelerek U13 Easy League ve U11 Junior League sponsorluğunu üstlendi.

Konuyla ilgili olarak Kaner Şirketler Grubu’nda bir basın buluşması gerçekleştirildi.

300’ÜN ÜZERİNDE ÇOCUK KATILIM SAĞLAYACAK

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda 15 Haziran 2023 tarihinde başlayacak olan lig 8 hafta sürecek. U13 Easy League ve U11 Junior Easy League’lerinde 320 çocuk sporcu yer alacak.

Vedat Kaner U13 Easy League’de takımlar 2010-11-12 doğumlu erkeklerden ve 2009-10-11 doğumlu kızlardan; Vedat Kaner U11 Junior Easy League ise 2012 yılı ve sonrasında doğan kız ve erkek sporculardan oluşacak. Tüm çocuklara eşit süre tanınacak organizasyonlarda skor ise tutulmayacak.

KAAN KANER

Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner, bu etkinliğin babaları Vedat Kaner’in 17 Haziran’da olan doğumgünü dönemine gelmesinin de kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirterek, bu yıl başlayacak ve geleneksel hale gelecek olan bu lige sponsor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ekledi.Vakfın öncelikli konularından birinin çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunabilmek olduğunu söyleyen Kaner, çocuklara sahada eğlenmeyi, paylaşmayı, takım ruhunu deneyimlemeyi ve sporun önemini aşılayarak, sporun birleştirici tarafını hissetmelerini sağlamanın öncelikli hedefinden olduğunu da belirtti. Kaner, 1990’lı yıllarda yüzlerce çocuğa bu sporu sevdiren, basketbol altyapıları ile ülkemiz basketboluna birçok değerli basketbolcu yetiştiren Vedat Kaner Basketbol Okulu’nun ve Vedat Kaner Kulübü’nün ülke sporuna yapmış olduğu katkılardan da bahsetti.

ORHUN MEVLİT

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Federasyonu’nun alt yapılara, çağdaş yaklaşımlara ve sahada tüm çocukların katılımcılığına önem verdiğini belirterek,sporun gençlerin hayatında daha çok yer alması gerektiğinin altını çizdi. Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişiminde sporun önemli rolü olduğuna vurgu yapan Mevlit, Vedat Kaner Vakfı’nın uzun yıllardır basketbol alanında verdiği destekleri hatırlatarak Vakıf Yönetim Kurulu’na, Kaner ailesine ve direktörlere teşekkürlerini sundu.

DİDEM KANER

Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Didem Kaner ise konuşmasında vakıf olarak Basketbol Federasyonu ile işbirliği yapmaktan ve böylesi güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, konu basketbol olunca heyecanlanmamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Başkan Mevlit ve yönetim kurulunun çok iyi çalıştığını ve çok iyi işlere imza attığını belirten Kaner, maçların canlı yayınlanması ve istatistiklerin kolayca ulaşılabilmesinin önemli bir atılım olduğunu belirtti.

Didem Kaner, çocuklara yönelik organizasyonların onların takımdaşlık ve gelişim anlamında büyük önemi olduğunu dile getirdi.

ATEŞ FARİSOĞLU

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Farisoğlu da konuşmasında başlatmış oldukları Esay League konusunda çok iyi geri dönüşler aldıklarını, bu yıl da Vedat Kaner Vakfı ile işbirliği içinde bunu gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Easy League’de kayıtların 12 Haziran Pazartesi tamamlanacağını ifade eden Farisoğlu, Junior League’de ise tüm çocuklara kapılarının açık olduğunu ve ilgi duyanların 0542 851 99 34 numaralı telefondan kendisine ulaşarak bilgi alabileceklerini ve kayıt yaptırabileceklerini kaydetti.

