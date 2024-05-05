Aydınköy bir çınarını daha kaybetti

Lefke bölgesinin küçük köylerinden biri olan Aydınköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aydınköy sakinlerinden sevilen sima, Demokrasi Ortaokulu Müdürü Emine Garanti'nin babası olan Mehmet Avcı bugün vefat etti.
Avcı'nın cenazesi yarın Aydınköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Aydınköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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